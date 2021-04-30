Antalya'da meydanlar boş kaldı turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar
ANTALYA'da 17 günlük tam kısıtlamanın ilk günü ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise turistler güneşlenip denize girdi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma, dün saat 19.00 itibari ile başladı. Antalya'da sabah saatlerinde, özellikle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
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Polis ekiplerinin denetim yaptığı bölgelerde araç kuyrukları oluştu.
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Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kaleiçi sessizliğe bürünürken, oluşturulan kontrol noktalarında 'sokağa çıkma belgesi' olmayanlara cezai işlem uygulandı.
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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf yabancı turistlere kaldı.
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