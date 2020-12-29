Antalya'da madde bağımlısı oğlu evi ateşe veren baba: Artık canıma tak etti
ANTALYA'da madde bağımlısı M.D. (38), ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Oğlunun geçen yıl da 5 araca zarar verdiğini söyleyen Dural, 'Onun yüzünden her ay 5 bin lira taksit ödüyorum. Canıma tak etti' diyerek duruma isyan etti.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. İddiaya göre anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı M.D. odasındaki elbise dolabını ve çarşafları ateşe verip kaçtı.
Bu sırada dumanı fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı. Dumanla kaplanan apartmanın sakinleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri, evde çıkan yangını söndürmeye çalışırken baba Semih Dural, evini oğlu M.D'nin yaktığını söyledi.
Emekli öğretmen olduğunu belirten baba Duran, "Geçen yıl da park halinde otomobillere zarar verdi. Onun yüzünden her ay 5 bin lira taksit ödüyorum. Artık canıma tak etti. Şimdi de evimi yaktı" dedi.