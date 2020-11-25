Antalya'da lüks cipte infaz! 3 kişi hayatını kaybetti

Araçta tartışan üçlüden arka koltukta oturan Nihat Taşardı, sürücü koltuğundaki Mustafa Tepe ile sağ ön koltukta oturan Mehmet Ateş'in başına tabancayla ateş etti. Taşardı, ardından kendi başına da bir kez ateş etti.