Antalya'da lüks cipte infaz! 3 kişi hayatını kaybetti
ANTALYA'da emlak alım satımı yapan 3 kişinin alacak anlaşmazlığı, 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Nihat Taşardı (40), konuşmak için bindiği lüks cipteki Mehmet Ateş (48) ile Mustafa Tepe'yi (48) tabancayla başından vurduktan sonra kendi başına da ateş etti. Tepe ile Taşardı olay yerinde, Ateş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'da öyle saatlerinde meydana gelen olay kan dondurdu. Emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat Taşardı, aynı işi yapan ve aralarında anlaşmazlık bulunan Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe'nin bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks cipe bindi. Seyir halindeki cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağda durdu.
Araçta tartışan üçlüden arka koltukta oturan Nihat Taşardı, sürücü koltuğundaki Mustafa Tepe ile sağ ön koltukta oturan Mehmet Ateş'in başına tabancayla ateş etti. Taşardı, ardından kendi başına da bir kez ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı Mehmet Ateş ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ateş, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.