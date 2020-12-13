Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
ANTALYA'da etkili olan kuvvetli yağışla birlikte bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Antalya kent merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor. Son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 31, Manavgat'ta 117, Serik ilçesinde ise 97 kilogram yağış düştü.
Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için çalışmak amacıyla dışarda olanlar yağıştan olumsuz etkilendi.
Yağışla birlikte Aksu, Güzeloba ve Lara bölgelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Bazı sitelerin bahçeleri suyla doldu, yollar suyla kaplandı. Park halindeki bazı araçların büyük bölümü sular altında kaldı.
Güzeloba Mahallesi'nde bir iş merkezinin önündeki mazgalların tıkanması sonucu iş yerlerine dolan suyu işçiler boşaltmaya çalıştı.