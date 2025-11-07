Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı felç etti
Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu. Kentte etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.
Antalya'da etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar rögarlardan taşan su nedeniyle zor anlar yaşadı.
Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.
Bazı kent sakinleri, yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken bazıları da kıyafetleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.
Seralar zarar gördü
Demre ilçesi Yaylakaya Mahallesi'ndeki seralar sağanak ve rüzgar nedeniyle hasar gördü.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören 4 serada hasar tespit çalışması yaptı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentin merkez ilçeleri ile Serik,