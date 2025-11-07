Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı felç etti

Antalya'da etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar rögarlardan taşan su nedeniyle zor anlar yaşadı.