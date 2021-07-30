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Antalya'da küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldular cümlesi içleri acıttı

Antalya'da küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldular cümlesi içleri acıttı

ANTALYA'da yangında büyük hasar gören Kalemler mahallesinde hasar tespit çalışmaları başladı. Felaketten sonra evlerine ilk kez dönen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldular cümlesi içleri acıttı

Manavgat’taki yangında 48 saat geride kalırken, bölgede Hocalı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan, karadan yangına müdahale edip, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesine karşın mücadele veriyor.

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Antalya'da küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldular cümlesi içleri acıttı

İlçede yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de ise hasar tespit çalışmaları başladı.

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Antalya'da küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldular cümlesi içleri acıttı

Alevlerin küle döndürdüğü evlerdeki görüntüler ise içler acısı. Havadan da görüntülen mahalledeki evlerin bazılarında çökmeler yaşandığı gözlendi.

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Antalya'da küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldular cümlesi içleri acıttı

 Evlerin iç kısmında ise tüm eşyaların kullanılamaz halde olması, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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