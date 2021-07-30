Antalya'da küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldular cümlesi içleri acıttı
ANTALYA'da yangında büyük hasar gören Kalemler mahallesinde hasar tespit çalışmaları başladı. Felaketten sonra evlerine ilk kez dönen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Manavgat’taki yangında 48 saat geride kalırken, bölgede Hocalı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan, karadan yangına müdahale edip, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesine karşın mücadele veriyor.
İlçede yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de ise hasar tespit çalışmaları başladı.
Alevlerin küle döndürdüğü evlerdeki görüntüler ise içler acısı. Havadan da görüntülen mahalledeki evlerin bazılarında çökmeler yaşandığı gözlendi.
Evlerin iç kısmında ise tüm eşyaların kullanılamaz halde olması, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.