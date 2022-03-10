Antalya'da kritik zirve başladı! Rusya Ukrayna savaşının bitmesi için dünyanın gözü kulağı Antalya'da!

RUSYA-Ukrayna savaşı 15. gününe girerken savaşı bitirecek görüşme Antalya'da başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleb bugün Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı üçlü toplantıda masaya oturdu. Dünya toplantıdan, Ukrayna’daki dramı durduracak adım bekliyor.

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Rusya ve Ukrayna hükümetleri savaşın başladığı günden bu yana ilk kez bugün Antalya'da karşılıklı olarak masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bugün üçlü formatta bir araya geldi.

Kritik toplantı Antalya-Belek’teki Regnum Carya Oteli’nde yapılıyor. Toplantıda her iki bakan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da olmasını istediği için, Çavuşoğlu da evsahibi olarak toplantıya katılıyor.



Zirveden ilk fotoğraflar... Lavrov kravat takarken Kuleb'in kravatsız olması dikkat çekti.



Kritik görüşme öncesi ikili görüşmeler gerçekleştirildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü. Çavuşoğlu daha sonra da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rus ve Ukraynalı bakanlar ayrı otellerde kalacaklar

Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez. 12.5 milyon TL’ye mal olan ve otel içinde ayrı bir bölümde, demir parmaklıkla çevrilen villanın özel güvenliği de var. Ukrayna heyeti ise 5 yıldızlı başka otelde kalacak.

Putin ve Obama'yı ağırlayan salonda görüşecekler

Belek Turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba’nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek.

Forumun gerçekleşeceği alana gelen gazeteciler uzun kuyruklar oluşturdu.

334 gazeteci izleyecek

Her türlü teknolojik donanıma sahip G-20 Salonu, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alıyor. İletişim Başkanlığı’nın elektronik ortamda açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Toplantı için 150’si yabancı 334 gazeteci akredite edildi.