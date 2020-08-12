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Antalya'da korkunç olay! Otomobilinde bıçaklandı 1600 lirası gasbedildi

ANTALYA'da, Veysel Öğe'nin (29) kullandığı otomobile çarpan araçtaki 3 kişiden 1'i, yanına gelerek, kalçasından bıçakladıktan sonra 1600 lirasını gasbetti. Öğe'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden 1'ini yakaladı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Veysel Öğe'nin kullandığı 09 CFM 49 plakalı otomobile, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil çarptı.

Çarpan otomobilden inen kişi, yanına geldiği Öğe'yi kalçasının üst kısmından bıçaklayıp, üzerindeki 1600 lirayı gasbetti. Kanlar içinde kalan Öğe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilinin ön koltuğunda yaralı halde bekleyen Öğe, polise verdiği ifadesinde, bıçaklanıp, 1600 lirasının gasbedildiğini söyledi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Öğe, tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerden 1'ini yakalayıp, gözaltına aldı.

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