Antalya'da konser verecek Jennifer Lopez striptizci oldu! İşte ilk görüntüler
Yakın zamanda Antalya'da konser verecek olan Jennifer Lopez'in yeni filmi Hustlers’tan ilk görüntüler yayınlandı. Lopez, bu filmde bir striptizciyi, canlandıracak.
6 Ağustos'ta Türkiye'ye gelerek Antalya'da konser verecek olan Jennifer Lopez'in 13 Eylül'de yeni bir filmi vizyona girecek. Hustlers, adlı filmde Lopez, bir striptizciyi, canlandıracak. Lopez'in oynayacağı Hustlers filminde rolü gereği direk dansı sahnelerini de içeriyor.
Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor. Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor.
Jennifer Lopez, filmde, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.
İşte 13 Eylül’de vizyona girecek olan filmden ilk kareler ve Jennifer Lopez'in hayatı
Jennifer Lynn López, 24 Temmuz 1969'da New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta doğmuştur. Amerikalı aktrist, latin pop müzik şarkıcısı, moda tasarımcısı ve dansçıdır. J-Lo veya J.Lo ismi ile de bilinir. Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı.