Antalya'da konser verecek Jennifer Lopez striptizci oldu! İşte ilk görüntüler

İşte 13 Eylül’de vizyona girecek olan filmden ilk kareler ve Jennifer Lopez'in hayatı

Jennifer Lynn López, 24 Temmuz 1969'da New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta doğmuştur. Amerikalı aktrist, latin pop müzik şarkıcısı, moda tasarımcısı ve dansçıdır. J-Lo veya J.Lo ismi ile de bilinir. Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı.