Antalya'da kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Yaşasın... Biz dayak yemeyeceğiz

"Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı"

Çocuklarla da pedagog eşliğinde görüştüğünü belirten avukat Ahmet Onaran, “Çocuklar da şiddete uğramış. Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı' dedi. Çocuklara hediyeler gönderilmişti, onları götürüp teslim ettik" diye konuştu.