Antalya'da kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Yaşasın... Biz dayak yemeyeceğiz
ANTALYA'da 12 yıllık eşini kendisini dövüp, işkence yaptığı gerekçesiyle öldüren Melek İpek'in kızının kurduğu o cümle herkesin kalbine dokundu. Küçük kızın, 'Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz' dediği öğrenildi. Öte yandan öldürülen Ramazan İpek'in ailesi de ilk kez konuştu.
Antalya'da yaşayan Melek (31) ve Ramazan İpek (36) arasında 3 gün önce evde tartışma çıktı. Ramazan İpek, 2 çocuğunun annesi eşi Melek İpek'in ellerini kelepçeleyip sabaha kadar dövüp, işkence yaptı. Melek İpek şiddet gördüğü gecenin sabahında servis şoförü Ramazan İpek'i işten döndüğü sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Melek İpek tutuklanırken, çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ. annenin yakınlarına teslim edildi.
"Burada en azından dayak yok: Melek İpek'in avukatlığını üstlenen Ahmet Onaran, en son onunla dün akşam saatlerinde cezaevinde görüştüğünü söyledi. İpek'e durumunu sorduğunda 'Burada en azından dayak yok. İyiyim' cevabı aldığını belirten Avukat Onaran, “Dayak olmadığı için mutlu olduğunu gördüm. Çocuklarını özlediğini söyledi. Kızlarının kendisi olmadan uyuyamayacağını söyledi. Duygu yüklüydü. Olan bitenleri koğuşundaki televizyondan takip ettiğini söyledi" dedi.
"Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı"
Çocuklarla da pedagog eşliğinde görüştüğünü belirten avukat Ahmet Onaran, “Çocuklar da şiddete uğramış. Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı' dedi. Çocuklara hediyeler gönderilmişti, onları götürüp teslim ettik" diye konuştu.
Türkiye'nin birçok yerinden çocuklara hediyeler ve aileye yardım noktasında telefonlar aldıklarını belirten Avukat Ahmet Onaran, çocukların kırılan tabletleri için ilgili birkaç kurumla görüşerek onların derslerini yapabilmeleri için tablet temin ettiklerini söyledi.