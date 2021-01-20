Antalya'da 'Kızına şu an tecavüz ediyorum' dedi! İntihara kalkışan mağdurun avukatı tehdit edildi
ANTALYA'da Murat K., çalıştığı eğlence merkezinden çıkan Ç.Y.'ye (29) taksi durağına bırakma bahanesiyle aracına aldıktan sonra cinsel saldırıda bulundu. Olay sonrası travma yaşayan kadın, intihara teşebbüs etti, yüzde 99 engelli kaldı. Ç.Y.'nin avukatı, tutuksuz sanıklar ile avukatlarının, kendisini cinsel saldırıyla ve ailesini de öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.
Olay, 30 Eylül 2019 tarihinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Ç.Y., iş bitimi patronunun söylemesi üzerine Murat K. isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzerine yola çıktı. Durağa gelindiğinde Murat K., araçtan inmesine izin vermediği Ç.Y.'yi dövdü. Ardından kadını otomobiliyle Altınkale Mahallesi'nde bulunan marangozhanesine götürdü. Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat K., direnmesine rağmen Ç.Y.'nin kıyafetlerini zorla çıkardı.
Cep telefonu ile annesi H.B.'yi arayan Ç.Y., "Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak" dedikten sonra Murat K. müdahale ederek, telefonu elinden aldı ve kadına cinsel saldırıda bulundu.
Anne H.B.'nin ısrarlı aramaları sonrası telefonu açan Murat K., "Kızına şu an tecavüz ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı.
Saatlerce cinsel saldırı: Daha sonra Ç.Y.'yi marangozhanenin birinci katına çıkaran Murat K., iddiaya göre G.K. adlı çalışanını çağırarak, genç kadına zorla uyuşturucu kullandırttı. Ç.Y.'nin çantasındaki 850 TL'yi de alan Murat K., kadına saatlerce cinsel saldırıda bulundu. Murat K. daha sonra aracına aldığı Ç.Y.'yi bilmediği bir yerde bırakarak ayrıldı. Polise giden Ç.Y. şikayetçi olurken, cinsel saldırı doktor raporuna yansıdı.