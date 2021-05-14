Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polisin üzerine yürüdü: Savcı akrabam var

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı söylendi.