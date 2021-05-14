Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polisin üzerine yürüdü: Savcı akrabam var
ANTALYA'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü, 'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı söylendi.
Ceza yazılacağını duyan Hüseyin S., trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” diyerek tehditler savurdu.
O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı.
"Canımı al Allah’ım"
Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak “Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah’ım” diyerek bağırdı.