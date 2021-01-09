Antalya'da kısıtlamada yediği para cezasıyla Türkiye tanımıştı Ankara'da hayatı değişti

2021 bana şans getirdi

Geçen pazartesi günü iş başı yapan Çiftçi, ceza kesilmesinin ardından Ankara’ya getirildiğini ve hayatında değişimler olmaya başladığını belirterek, "Şu anda sevdiğim işi yapıyorum. Bu benim için güzel bir fırsat oldu. 2021 yılı bana büyük bir şans getirdi. Pazartesi günü işe başladım. Ben daha önceden bu işleri yapıyordum. Geçmişteki sıkıntılarımdan dolayı eşimden ayrıldım. Çocuğum var. Maddi sıkıntılardan dolayı ve işsizlikten dolayı ayrılmak zorunda kalmıştım. Şu an işim var çalışıyorum. Bu bana güzel bir gelecek oldu. Çok mutluyum. Hayalim ilerde yeni bir yuva kurmak, çocuğumun geleceğini sağlamak. Çalışma ortamımız benim için aile oldu. Kalacak yerim var, işim var bundan iyisi olmaz" dedi.