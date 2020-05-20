Antalya'da kazaya koşanlar sürücüyü donmuş bir halde buldu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da kaza yapan Yalçın T.'yi görenler şaşkına döndü. Yalçın T. hayattaydı ama sanki donmuş gibiydi elinde tespihle hiç kımıldamadan duruyordu.

Kaza, saat 11.00 sırasında Dumlupınar Bulvarı, Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Kepez istikametinden, kent merkezine doğru 34 CLU 515 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Yalçın T., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon başında fenalaştı.

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Kenardaki kaldırım taşlarına çarpan Yalçın T.’nin kullandığı otomobil kavşak sistemi içinde durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

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Elinde tespih kaldı

Emniyet kemeri takılı sağ elinde tespihle aracı içinde fenalaşan Yalçın T.’yi bir yakını kendine getirmeye çalıştı.

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İki hava yastığı açılan araç içinde bir türlü kendine gelmeyen Yalçın T.’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Sedyeye alınan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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