Antalya'da kazaya koşanlar sürücüyü bu halde buldu

Kaza, saat 11.00 sırasında Dumlupınar Bulvarı, Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Kepez istikametinden, kent merkezine doğru 34 CLU 515 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Yalçın T., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon başında fenalaştı.