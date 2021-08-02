Antalya'da kayıp Azra Gülendam korkunç halde bulundu! Emlakçı tecavüz edip öldürmüş

ANTALYA'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan korkunç bir haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkınca ablasıyla tartışıp evi terkeden genç kızı, tanıştığı emlakçı tecavüz edip öldürmüş. 48 yaşındaki Mustafa Murat Aydın, genç kızın cesedini parçalara bölüp valizle ormana gömmüş.

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Antalya'da kayıp olan üniversite öğrencisi gazetecilik adayı 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan kötü haber geldi. 5 gündür ailesinin aradığı genç kız öldürülmüş olarak bulundu. Üniversiteli genç kıza emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. 48 yaşındaki katil zanlısı emlakçı genç kızın cesedini banyoda 5 parçaya ayırmış.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi valizle ormana gömen Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkınca ablasıyla kavga etti

Azra Gülendam Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

Katiliyle kafede mi tanıştı?



Tartışma sırasında genç kız, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.