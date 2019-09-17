Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki Derya'dan 6 gündür haber yok

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde perşembe günü evden ayrılan Derya Hınıl'dan (13) bir daha haber alamayan ailesi, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Hınıl ailesi, el ilanlarıyla sokak sokak dolaşıp, hayatından endişe ettiği Derya'yı arıyor.