Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki Derya'dan 6 gündür haber yok
ANTALYA’da 13 yaşındaki Derya Hınıl’dan 6 gündür haber alınamıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü özel bir ekip kurarak, Hınıl’ın bulunması için çalışma başlattı. Aile bireylerinden ağabey Mehmet Hınıl, kardeşini bulabilmek içim kentin değişik yerlerine kayıp ilanı astı.
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde perşembe günü evden ayrılan Derya Hınıl'dan (13) bir daha haber alamayan ailesi, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Hınıl ailesi, el ilanlarıyla sokak sokak dolaşıp, hayatından endişe ettiği Derya'yı arıyor.
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Kepez'e bağlı Güneş Mahallesi'nde oturan Nazlı-Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan Derya Hınıl, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden çıktı. Yakındaki marketten alışveriş yapan Derya'dan bir daha haber alınamadı.
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Aile, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.
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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Derya'nın bulunması için çalışma başlattı.
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