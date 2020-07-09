Antalya'da karpuz tarlasına geçmek isteyen genç otomobilin çarpmasıyla öldü
ANTALYA'da karpuz toplamak için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Khaled Alabdullah'a çarparak ölümüne sebep oldu.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Nazmi Aktoy’un kullandığı 07 ES 688 plakalı kamyon, Karacalar Mahallesi sınırlarında karayolundan karşıdan karşıya geçmekte olan Suriye uyruklu Khaled Alabdullah’a çarptı.
Sinir krizleri geçirdiler
Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Khaled Alabdullah’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Khaled Alabdullah’la birlikte çalışmak için bölgeye gelen ve aralarında Khaled Alabdullah’ın 2 kardeşinin de bulunduğu Suriyeliler olayın ardından sinir krizi geçirdi.
Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede gerekli önlemleri alırken, Khaled Alabdullah’ın abisi olduğu bildirilen Ahmad Alabdullah fenalaştı. 112 Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alınan Ahmad Alabdullah, ambulansta yapılan müdahalenin ardından kendine geldi.
Khaled Alabdullah’ın küçük kardeşi ise diğer Suriyeliler ve jandarmalar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Suriyelilerin Karacalar Mahallesinde karpuz toplamak için geldikleri, getiren aracın yolun diğer tarafında bırakması nedeniyle D-400 Karayolundan karşıya geçmekte oldukları bildirildi.