Antalya'da karantinadan kaçan genç babasından kaçamadı!
ANTALYA’da karantinaya alınan mahalleden kaçan oğlunun kentin en işlek caddesinde halsiz bir şekilde yürüdüğünü gören baba, polisi arayarak ihbarda bulundu. Hastaneye gitmek istemeyen oğlunu ikna da eden Abdülkadir Aytaç "Hastaysa gidip ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi" dedi.
Antalya’da karantinaya alınan mahalleden kaçan oğlunun kentin en işlek caddesinde halsiz bir şekilde yürüdüğünü gören baba, polisi arayarak ihbarda bulundu. Genç adam Covid-19 şüphesiyle özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek bir davranış sergileyen baba, “Hastaysa gidip ona buna bulaştıracak. Buna vicdanımız el vermezdi. Yapmam gerekeni yaptım” dedi.
Polisi alarma geçiren olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya’nın en işlek caddelerinden Güllük Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son günlerde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 3 gün önce kısmi karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi’nde yaşayan Veysel Aytaç (31), bugün karantinadan kaçıp Güllük Caddesi'ndeki babası Abdülkadir Aytaç’ın yanına geldi.
Oğlunun halsiz bir şekilde insanların arasında yürüdüğünü gören baba, oğluna kaldırım üzerindeki banka oturup oradan ayrılmamasını söyledikten sonra polisi arayarak durumu bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp bölgeye sağlık ekiplerini talep etti. Maske takmadığı gözlenen gence polis takması için önce maske verdi.