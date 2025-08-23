BIST 11.372
Antalya'da kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Anadolu Ajansı
Antalya'dan son gelen haber korkunç! Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren işletme sahibi intihar etti.

Antalya'da kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti - Resim: 1

 Karatay Caddesi'ndeki bir pastanede, iş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışanı Elif Kılıç'ın (32) yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında tartışma çıktı.

Antalya'da kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti - Resim: 2

Kavgaya dönüşen olayda Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti - Resim: 3

Şüpheli Kerim Üre, olay yerinden ayrıldıktan sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti - Resim: 4
