Antalya'da kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Anadolu Ajansı
|
Antalya'dan son gelen haber korkunç! Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren işletme sahibi intihar etti.
Karatay Caddesi'ndeki bir pastanede, iş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışanı Elif Kılıç'ın (32) yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Kerim Üre, olay yerinden ayrıldıktan sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
