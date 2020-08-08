Antalya'da kalp şeklinde armuda yoğun ilgi her ağaçta 1 tane var

Korkuteli’nde yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen “karyağdı” armudunu dünyaya tanıtmak isteyen Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldı. Doğrul, armut bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için Çin'den 1000 adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirtti. İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl bin ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdiğini kaydetti.