Antalya'da kalp şeklinde armuda yoğun ilgi her ağaçta 1 tane var
ANTALYA'da üretilen kalp şeklindeki armut yoğun ilgi görüyor. Her ağaçta sadece 1 tane üretilen armudun tanesi 10 TL.
Korkutelili Armut üreticisi Şükrü Doğrul, yurt dışından getirdiği özel kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştirmeye devam ediyor. Her ağaçta sadece bir adet bulunan ve tanesi 10 liradan satılan kalp şeklindeki armut, en çok sevgililer tarafından ilgi görüyor. Bu özel armut Çin'den getirilen kalıpların içerisinde elde ediliyor.
Korkuteli’nde yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen “karyağdı” armudunu dünyaya tanıtmak isteyen Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldı. Doğrul, armut bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için Çin'den 1000 adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirtti. İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl bin ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdiğini kaydetti.
Kalp şeklindeki armudun, büyük marketlerin yanı sıra sevgililer tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğrul, çiftlerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi.
"Deneyerek nasıl ürün elde edeceğimizi gördük"
Karyağdı armudu yetiştiriciliği ile geçimini sağladığını belirten Doğrul, “Bu armudumuzu daha nasıl geliştiririm diye incelemeye girdim. Armudumuzu dünyaya tanıtmak istedim. Armudumuz potasyum açısından çok zengin ve çok güzel bir lezzete sahip. Çin'den kalp ve küp şeklinde kalıplar ithal ettik. İlk önce nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Deneyerek nasıl ürün elde edeceğimizi çözdük” diye konuştu.