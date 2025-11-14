BIST 10.629
Antalya'da kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli yakalandı

Antalya'da kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına yumrukla ve kesici bir cisimle saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve internet haber sitelerinde "Alanya'da yürüyüş yapan kadına saldırı" başlığıyla yer alan haberler üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayın, 11 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Yabancı uyruklu A.H. isimli kadın şahıs, tanımadığı bir erkek şahıs tarafından fiziksel saldırıya maruz kalmıştır. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir kişi yumrukla saldırmış, ardından yere düşen kadını yüzünden kesici bir cisimle yaralamıştı. Saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

