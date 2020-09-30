Antalya'da kafası kesilip ormana gömülen Duygu Çelikten'in katili yakalandı

Toprağa gömülü bulundu: Sözde komşu ile 2 çocuk annesinden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten’in cesedini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu.