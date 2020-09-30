Antalya'da kafası kesilip ormana gömülen Duygu Çelikten'in katili yakalandı
ANTALYA'da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten'in kafası kesilmiş bir şekilde cansız bedeni bulunmuştu. 'Katili yakalanana kadar bekleyeceğim' diye feryat edenin acılı annenin yüreğine biraz da olsa su serpildi. Cinayete kurban giden kadının katil zanlısı komşusu Muğla'da yakalandı.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül’de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline almasının ardından kan donduran cinayet vuku buldu.
Toprağa gömülü bulundu: Sözde komşu ile 2 çocuk annesinden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten’in cesedini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu.
Ormanın derinliklerine taşımışlardı: Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi.
Cinayete kurban giden kadının annesi feryat ederek, "Katili yakalanana kadar bekleyeceğim, dimdik ayaktayım" dedi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedildi