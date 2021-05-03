Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! İngiliz turist: Beğendim, bana göndersene
ANTALYA'da, Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), kadın polise ahlaksız teklifte bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan turistin 'ısırtıldım' oyunu ise pes dedirtti.
Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.
Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dedi.
Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi.
Canlı yayına başladı: Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.