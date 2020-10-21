Antalya'da İngiliz'in kaçak villası tepki çekmişti bakanlık harekete geçti

Bakanlık bilgi notu istedi: Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, şikayetler sonrasında gerekli incelemelerin yapıldığını, konuyla ilgili bakanlığın bilgi notu istediğini söyledi. Tevfik Altınay, Yapı Kayıt Belgesi alınan villayla ilgili başvurunun, İmar Barışı açısından kanuna uygun olduğunu ancak bulunduğu alanın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı olması nedeniyle Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildiğini kaydetti.