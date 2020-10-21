Antalya'da İngiliz'in kaçak villası tepki çekmişti bakanlık harekete geçti
ANTALYA'da Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz tarafından İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınarak yapılan villa tepki çekmişti. Tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Son kararı Bakanlığın vereceği villada ayrıca elektrik ihtiyacı için güneş panelleri kurulduğu ortaya çıktı.
Demre ilçesine bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda, 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak yapıldığı öne sürülen villa, Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar tarafından CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi edilmişti.
Şikayette, 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkideki villanın Türk ortağı da bulunan İngilize ait Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirketin olduğu bildirilmişti.
Bakanlık bilgi notu istedi: Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, şikayetler sonrasında gerekli incelemelerin yapıldığını, konuyla ilgili bakanlığın bilgi notu istediğini söyledi. Tevfik Altınay, Yapı Kayıt Belgesi alınan villayla ilgili başvurunun, İmar Barışı açısından kanuna uygun olduğunu ancak bulunduğu alanın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı olması nedeniyle Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildiğini kaydetti.
Altınay, komisyonun yaptığı incelemeler neticesinde de villanın bulunduğu alanın ÖÇK Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı olduğunun kesinleştiğini anlatarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istendiğini söyledi.