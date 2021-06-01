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Antalya'da inanılmaz görüntü! Caretta yuvalama alanına ATV ile daldılar

Antalya'da inanılmaz görüntü! Caretta yuvalama alanına ATV ile daldılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta caratte yuvaları koruma altına alınıp etrafına tabelalarla uyarı yapıldı. Ancak bir çift uyarıları yok sayıp ATV aracıyla yumurtalama alanına girince ortalık karıştı.

Antalya'da inanılmaz görüntü! Caretta yuvalama alanına ATV ile daldılar

Manavgat'taki sahillerde bulunan caretta caretta yuvalarını korumak ve yavruların sağlıklı şekilde denize ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten DEKAFOK üyeleri, Sorgun Mahallesi Mendirek bölgesi sahilinde de yuvalar tespit etti.

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Antalya'da inanılmaz görüntü! Caretta yuvalama alanına ATV ile daldılar

İlçedeki 65 kilometrelik sahil bölgesinde bu yıl şu ana kadar 120'den fazla yuva belirlenirken, bunlardan 56'sı ise Mendirek sahilinde korumaya alındı.

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Antalya'da inanılmaz görüntü! Caretta yuvalama alanına ATV ile daldılar

DEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol ve gönüllüler önceki gün, Mendirek sahilinde çalışma yaparken yasak olmasına rağmen ATV ile biri kadın 2 kişinin sahile girdiğini gördü.

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Antalya'da inanılmaz görüntü! Caretta yuvalama alanına ATV ile daldılar

Akyol ve gönüllüler duruma müdahale ederek, bu kişilere yuvaları tahrip edecekleri ve yavruların ölümüne neden olacaklarını söyleyip, uzaklaşmalarını istedi. Grup, peşinden koşup, sahilden çıkardıkları ATV’nin plakasını alıp, bu kişiler hakkında jandarmaya şikayette bulunuldu.

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