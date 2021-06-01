Antalya'da inanılmaz görüntü! Caretta yuvalama alanına ATV ile daldılar
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta caratte yuvaları koruma altına alınıp etrafına tabelalarla uyarı yapıldı. Ancak bir çift uyarıları yok sayıp ATV aracıyla yumurtalama alanına girince ortalık karıştı.
Manavgat'taki sahillerde bulunan caretta caretta yuvalarını korumak ve yavruların sağlıklı şekilde denize ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten DEKAFOK üyeleri, Sorgun Mahallesi Mendirek bölgesi sahilinde de yuvalar tespit etti.
İlçedeki 65 kilometrelik sahil bölgesinde bu yıl şu ana kadar 120'den fazla yuva belirlenirken, bunlardan 56'sı ise Mendirek sahilinde korumaya alındı.
DEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol ve gönüllüler önceki gün, Mendirek sahilinde çalışma yaparken yasak olmasına rağmen ATV ile biri kadın 2 kişinin sahile girdiğini gördü.
Akyol ve gönüllüler duruma müdahale ederek, bu kişilere yuvaları tahrip edecekleri ve yavruların ölümüne neden olacaklarını söyleyip, uzaklaşmalarını istedi. Grup, peşinden koşup, sahilden çıkardıkları ATV’nin plakasını alıp, bu kişiler hakkında jandarmaya şikayette bulunuldu.