Antalya'da ilginç olay: Genç kadın az kalsın 1 kişinin ölümüne sebep oluyordu
ANTALYA'da kaldırımda yürüyen adam saniyelerle ölümden kurtuldu.
İlginç olay, Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Sibel G. isimli kadın 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü.
Kaldırıma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken, Sibel G. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi.