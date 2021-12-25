Antalya'da ilginç olay! Fotoğraf çekmek isterken hayatının şokunu yaşadı: Her şey birden oldu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde fotoğraf çekmek için orman yangınından etkilenen Ulukapı Bardaklar mevkiindeki kesim alanına gelen Rus uyruklu Türk vatandaş hayatının şokunu yaşadı.
İlginç olay, Manavgat Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkiinde yaşandı. Bardaklar mevkiinde A 278 EA 95 Rus plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün çıkmaz yolu fark ederek geri döndüğü sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü Rus uyruklu Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, araçtan dumanlar çıktığını görünce kendini dışarı attı.
Sürücü araçtan indikten sonra hareket etmeye başlayan otomobil ise kesim alanına doğru 80-90 metre aşağıya indikten sonra kesilen ağaçların köküne takılarak durdu.
Araç, şarampole doğru hareket etmeden araçtan inen sürücü ise ekin tarlasına doğru gittikten sonra geri gelirken, şarampolden aşağıya yuvarlandı.