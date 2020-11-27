Antalya'da ilginç çözüm! Otobüste 5 litrelik plastik su bidonuyla koronavirüs önlemi aldı

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı tedbirler alınarak salgının daha çok yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları çeşitli tedbirler alarak bunları günlük hayatta uygulamaya geçirip denetimlerini de sıklıkla yapıyor. Turizm kenti Antalya'da da kısa süre önce toplu ulaşımda koltuk kapasitesi düşürülerek daha az sayıda yolcu taşımaya başlandı. Otobüslerde camlara ve oturulmasının yasak olduğu koltuklara uyarı yazıları asılarak, o koltukların kullanılmaması istendi.