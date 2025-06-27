2 ilde 3 bölgede orman yangını çıktı! Dumanlar yükseliyor

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Bugün de Antalya'da iki ilçede ve Kahramanmaraş'ta yangın başladı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan başlattığı müdahale devam ediyor.Abone ol
Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.
İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan başlattığı müdahale devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.