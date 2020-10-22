Antalya'da hafriyat kamyonu üzerinden geçti! Feci şekilde can verdi
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle tali yoldan çıkarak hafriyat kamyonunun altında kalan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, tali yoldan caddeye bisikletiyle kontrolsüz şekilde çıkan yabancı uyruklu Svetlana Stolbun ilçe merkezine seyir halinde olan Adem Ç. (44) idaresindeki 21 DC 303 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle altında kaldığı kamyonun sol yan dingil tekeri Stolbun’un üzerinden geçti.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Stolbun yaşamını yitirdiği belirlendi.
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