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Antalya'da haberi alan genç kız kahroldu, evin önünde gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da haberi alan genç kız kahroldu, evin önünde gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'da yaşlı adam oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu. Yaşlı adamın torunu ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Genç kız yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Antalya'da haberi alan genç kız kahroldu, evin önünde gözyaşlarına boğuldu

Olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Arslan'a (84) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Antalya'da haberi alan genç kız kahroldu, evin önünde gözyaşlarına boğuldu

 İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Antalya'da haberi alan genç kız kahroldu, evin önünde gözyaşlarına boğuldu

 Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları eve geldi.

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Antalya'da haberi alan genç kız kahroldu, evin önünde gözyaşlarına boğuldu

Yaşlı adamın yakınlarının son derece üzgün olduğu görülürken, torunu olan genç kız uzun süre ağladı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, annesi ve yakınları teskin etti.

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