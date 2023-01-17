Antalya'da haberi alan genç kız kahroldu, evin önünde gözyaşlarına boğuldu
ANTALYA'da yaşlı adam oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu. Yaşlı adamın torunu ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Genç kız yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Arslan'a (84) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları eve geldi.
Yaşlı adamın yakınlarının son derece üzgün olduğu görülürken, torunu olan genç kız uzun süre ağladı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, annesi ve yakınları teskin etti.