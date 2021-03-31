Antalya'da görme engelli kızlarının ameliyatı için biriktirdikleri 45 bin liralık atınlar çalındı!

Antalya'da Kepez ilçesinde yaşayan Adem (36) ile Dünya Çökmez (26) çiftinin, 2016'da Nehir adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Epilepsi hastalığından dolayı gelişim geriliği olan, sağ gözü yüzde 60 gören, sol gözü hiç görmeyen Nehir'in tedavisinde ve eğitiminde kullanmak üzere yıllarca para biriktiren çiftin evine 15 Mart'ta giren hırsızlar, 45 bin lira değerindeki altınları çaldı.