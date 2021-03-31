Antalya'da görme engelli kızlarının ameliyatı için biriktirdikleri 45 bin liralık atınlar çalındı!
ANTALYA'da Adem ile Dünya Çökmez çiftinin, gelişim geriliği olan, sağ gözü yüzde 60, sol gözü hiç görmeyen 5 yaşındaki kızlarının eğitimi ve tedavisi için yaptıkları birikimler çalındı. 45 bin liralık altının 18 bin lirasını polis buldu ama minik Nehir'in görmesi için umutları kırıldı...
Antalya'da Kepez ilçesinde yaşayan Adem (36) ile Dünya Çökmez (26) çiftinin, 2016'da Nehir adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Epilepsi hastalığından dolayı gelişim geriliği olan, sağ gözü yüzde 60 gören, sol gözü hiç görmeyen Nehir'in tedavisinde ve eğitiminde kullanmak üzere yıllarca para biriktiren çiftin evine 15 Mart'ta giren hırsızlar, 45 bin lira değerindeki altınları çaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şehir dışından kente geldiklerini tespit ettikleri 4 şüpheliye ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Dişimizden, tırnağımızdan biriktirerek o parayı topladık"
Baba Adem Çökmez, anne karnında gelişim geriliği olduğu tespit edilen kızının dünyaya gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Anne karnında kızlarının yaşamına son verilmesini istemediklerini aktaran Çökmez şöyle konuştu: