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Antalya'da görenler telefona sarıldı herkes pencerelere çıktı! Ekipler alarma geçti: 2 saat sürdü

Antalya'da görenler telefona sarıldı herkes pencerelere çıktı! Ekipler alarma geçti: 2 saat sürdü

ANTALYA'da lüks bir sitede meydana gelen olay apartman sakinlerini pencerelere çıkartırken görenler telefona satıldı.

Antalya'da görenler telefona sarıldı herkes pencerelere çıktı! Ekipler alarma geçti: 2 saat sürdü

Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Aliya Izzet Begoviç Caddesi üzerinde lüks bir sitedeki 9 katlı apartmanın çatısında yaşandı.

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Antalya'da görenler telefona sarıldı herkes pencerelere çıktı! Ekipler alarma geçti: 2 saat sürdü

Edinilen bilgiye göre, sitenin doğalgaz işini yapan Engin T.’nin (42), elinde boru anahtarıyla 9 katlı apartmanın çatısına çıktı.

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Antalya'da görenler telefona sarıldı herkes pencerelere çıktı! Ekipler alarma geçti: 2 saat sürdü

. Engin T.’nin çatıda olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Antalya'da görenler telefona sarıldı herkes pencerelere çıktı! Ekipler alarma geçti: 2 saat sürdü

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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