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Antalya'da görenler hayrete düştü! Buldukları yere yatıyorlar: Çok pahalı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da görenler hayrete düştü! Buldukları yere yatıyorlar: Çok pahalı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otel ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler, geceyi arabalarında ve kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Antalya'da görenler hayrete düştü! Buldukları yere yatıyorlar: Çok pahalı

Daha önce dış turizm ile otellerden belirli doluluk oranına ulaşan Antalya, Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte yerli tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük tatilde konaklama tesisleri yüzde yüz doluluğa ulaştı.

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Antalya'da görenler hayrete düştü! Buldukları yere yatıyorlar: Çok pahalı

Yurdun dört bir köşesinden gelip, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı’nda tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca ilginç manzaralar oluşturdu.

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Antalya'da görenler hayrete düştü! Buldukları yere yatıyorlar: Çok pahalı

Tatilciler, geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları da hemen araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu. 

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Antalya'da görenler hayrete düştü! Buldukları yere yatıyorlar: Çok pahalı

Araçlarında yiyecek ve içeceklerini de stoklayan tatilciler, gündüz kalktıklarında ise kahvaltı sonrası deniz keyfi yapıyor.

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