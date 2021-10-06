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Antalya'da gören inanamıyor! Her gün 10 kilometre gidiyor: 20 TL'den satıyor

Antalya'da gören inanamıyor! Her gün 10 kilometre gidiyor: 20 TL'den satıyor

ANTALYA'da yaşayan 82 yaşındaki Yüksel Korucu, doğadan topladığı doğal ürünleri kayığına yükleyip her gün kilometrelerce kürek çektiği denizde, yat turuna çıkan tatilcilere satıyor.

Antalya'da gören inanamıyor! Her gün 10 kilometre gidiyor: 20 TL'den satıyor

Demre ilçesine bağlı Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor. 

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Antalya'da gören inanamıyor! Her gün 10 kilometre gidiyor: 20 TL'den satıyor

Ardından ürünlerini 3 metrelik sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3,5 kilometrede kürek çekiyor. 

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Antalya'da gören inanamıyor! Her gün 10 kilometre gidiyor: 20 TL'den satıyor

Yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapan Korucu, nane, kekik ve adaçayının paketini 15 liradan, keçiboynuzunun paketini 20 liradan satıyor.

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Antalya'da gören inanamıyor! Her gün 10 kilometre gidiyor: 20 TL'den satıyor

Kağıt para getirenlere "Gidin bozuk para getirin, bozuk para bana lazım oluyor" diyerek geri gönderen Yüksel Korucu'nun ürünlerine mavi yolculuk tutkunları ilgi gösteriyor.

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