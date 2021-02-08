Antalya'da gizemli mezardaki ışık 17 yıl sonra söndü! Sebebi ortaya çıktı
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 17 yıldır ışığı yanan mezarın geçtiğimiz günlerde karanlığa gömülmesinin nedeni ortaya çıktı.
Bir kargo şirketinde çalışan ve evlilik hazırlığı yapan 65 kilo ağırlığındaki Berna Şallı, 17 yıl önce düğününe bir ay kala basenlerindeki yağı ameliyat ile aldırmak istedi. Dr. Edip Ilgaz tarafından liposuction yöntemiyle yapılan ameliyattan sonra taburcu olan genç kız tekrar rahatsızlandı.
İkinci kez ameliyat masasına yatan talihsiz kız kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopside genç kızın aşırı narkozdan öldüğü ortaya çıktı.
Genç kızın ailesi, doktor Ilgaz hakkında dava açtı. Şallı'nın ölümünde kusurlu bulunan doktor, açılan tazminat davasında 81 bin lira ödemeye mahkûm edildi.
Berna Şallı'nın annesi, Ayşe Şallı, hayattayken kızı karanlıktan korktuğu için öldükten sonra kızının mezarını aydınlatmak istedi.