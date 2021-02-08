Antalya'da gizemli mezardaki ışık 17 yıl sonra söndü! Sebebi ortaya çıktı

Bir kargo şirketinde çalışan ve evlilik hazırlığı yapan 65 kilo ağırlığındaki Berna Şallı, 17 yıl önce düğününe bir ay kala basenlerindeki yağı ameliyat ile aldırmak istedi. Dr. Edip Ilgaz tarafından liposuction yöntemiyle yapılan ameliyattan sonra taburcu olan genç kız tekrar rahatsızlandı.