Antalya'da genç kızı ormana götürüp darp ettiler! Ceza yağdı

ANTALYA'da lise öğrencisi S.D.'yi (19) ormanlık alana götürüp darbettikleri iddia edilen 6 sanığa ceza yağdı.Olay, geçen yıl 31 Ocak günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., birlikte eve gitmek için yola çıktığı Amina Sufiyeva (19) ile 3 kız arkadaşlarıyla karşılaştı. Kızların otomobille gezme teklifini S.D. ve Amina Sufiyeva, kabul etti.