Kepez ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan Gülsüm Demiray (22) iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.S.’nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., genç kızın kapısını bıçakla çizip tehditlerine devam etti.