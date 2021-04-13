Antalya'da genç Gülsüm'e 'Neden saçını kestin' dayağı! Ölüm korkusunu ağlayarak anlattı
ANTALYA'da eski sevgilisinin bıçakla kapısına dayandığı genç kız konuştu. Sevgilisinden, sebepsiz yere sürekli dayak yediğini söyleyen Gülsüm Demiray, 'Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu' dedi.
Kepez ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan Gülsüm Demiray (22) iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.S.’nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., genç kızın kapısını bıçakla çizip tehditlerine devam etti.
Sevgililik dönemlerinde vücuduna tekme, yüzüne tokatlar atıldığını öne süren Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
Gülsüm Demiray, ilişkilerinin 4. ayında şiddet görmeye başladığını belirterek, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı." dedi.
Demiray, "İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu. Yüzümü korumaya çalışıyordum" ifadelerini kullandı.