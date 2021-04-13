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Antalya'da genç Gülsüm'e 'Neden saçını kestin' dayağı! Ölüm korkusunu ağlayarak anlattı

Antalya'da genç Gülsüm'e 'Neden saçını kestin' dayağı! Ölüm korkusunu ağlayarak anlattı

ANTALYA'da eski sevgilisinin bıçakla kapısına dayandığı genç kız konuştu. Sevgilisinden, sebepsiz yere sürekli dayak yediğini söyleyen Gülsüm Demiray, 'Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu' dedi.

Antalya'da genç Gülsüm'e 'Neden saçını kestin' dayağı! Ölüm korkusunu ağlayarak anlattı

Kepez ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan Gülsüm Demiray (22) iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.S.’nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., genç kızın kapısını bıçakla çizip tehditlerine devam etti. 

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Antalya'da genç Gülsüm'e 'Neden saçını kestin' dayağı! Ölüm korkusunu ağlayarak anlattı

Sevgililik dönemlerinde vücuduna tekme, yüzüne tokatlar atıldığını öne süren Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

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Antalya'da genç Gülsüm'e 'Neden saçını kestin' dayağı! Ölüm korkusunu ağlayarak anlattı

Gülsüm Demiray, ilişkilerinin 4. ayında şiddet görmeye başladığını belirterek, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı." dedi. 

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Antalya'da genç Gülsüm'e 'Neden saçını kestin' dayağı! Ölüm korkusunu ağlayarak anlattı

Demiray, "İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu. Yüzümü korumaya çalışıyordum" ifadelerini kullandı.

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