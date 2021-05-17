Antalya'da gece şortla çöp dökmeye çıktı dehşeti yaşadı! Üzerime saldırıp...
ANTALYA'da geçtiğimiz günlerde sahur sonrası çöp dökmeye giden 18 yaşındaki Elif Ülkü Eroğlu'na, 20 yaşındaki komşusu M.T. dehşeti yaşattı.
Olay, 11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katında ailesiyle oturan üniversite 1’inci sınıf öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktı.
18 yaşındaki Elif Ülkü Eroğlu, o sırada 4'üncü katta oturan komşusu M.T. ile karşılaştı.
M.T. genç kadına, iddiaya göre, "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun?" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım" diyerek tepki gösterdi.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı. M.T.’nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı.