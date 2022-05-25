Antalya'da garip olay! Elinde bıçakla 'Ben MOSSAD ajanıyım' diye otel bastı

Önce polis ve jandarma, sonra MOSSAD ajanı...

Sık sık bağırarak önce jandarma ve savcı daha sonra da MOSSAD ajanı olduğunu iddia eden kadın, kendisini FETÖ’nün bu hale getirdiğini söyledi Olay yerine gelen Cumhuriyet Karakolu ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun süren ikna çabalarına karşılık vermeyen kadın, eline aldığı bıçakla kendisine zarar vereceği tehdidinde bulunarak, polis ekiplerinin müdahalesini de engellemeye çalıştı.