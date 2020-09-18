Antalya'da feci kaza aileyi parçaladı 2 yaşında oğlu vardı

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Araçta bulunan Yiğit Ağit İvdil (2), çevredekilerin yardımıyla çıkartılıp Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü Agit İvdil ile eşi Yıldız İvdil ise ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu çıkartılabildi. Yapılan kontrolde, Yıldız İvdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.