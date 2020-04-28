Antalya'da falezlerden düşen genç kadının feci ölümü! Bu fotoğraf sonu oldu!

Antalya dün dehşet veren bir ölüme sahne oldu. Kazakistan uyruklu genç kadının fotoğraf çekinmek için kenarında poz verdiği 35 metrelik falezler hayatına mal oldu. Tatil için geldiği anlaşılan talihsiz genç kadının falezlerde fotoğraf çekinirken dengesinin kaybedip aşağı düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Polis korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.