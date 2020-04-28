Antalya'da falezlerden düşen genç kadının feci ölümü! Bu fotoğraf sonu oldu!
Turizm şehrimiz Antalya'dan feci bir ölüm haberi geldi. Kazakistan uyruklu genç kadın fotoğraf çekindiği sırada 35 metrelik falezlerden aşağı düştü.
Antalya dün dehşet veren bir ölüme sahne oldu. Kazakistan uyruklu genç kadının fotoğraf çekinmek için kenarında poz verdiği 35 metrelik falezler hayatına mal oldu. Tatil için geldiği anlaşılan talihsiz genç kadının falezlerde fotoğraf çekinirken dengesinin kaybedip aşağı düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Polis korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina (31), ismi öğrenilemeyen bir kadın arkadaşıyla birlikte parktaki falezlere geldi.
Dengesini kaybedip düştü
Burada fotoğraf çekindiği belirtilen Suspitsina, iddiaya göre dengesini kaybedip 35 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cansız bedeni, botla alınarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suspitsina’nın bilgileri, fotoğrafı çekilip polis sistemi üzerinden çıkartıldı.