Antalya'da falezlerdeki erkek cesedini çıkarma çalışmalarını izlemek için yarıştılar
ANTALYA'da 40 metrelik falezlerde erkek cesedi bulundu. İtfaiye, cesedi halat yardımıyla çıkarırken meraklı kalabalık o anları izlemek için uğraştı. Polisin, cesedi görmek isteyen vatandaşları uzaklaştırma çabası nafileydi...
Edinilen bilgiye göre, Karaalioğlu Parkı altındaki falezlerde erkek cesedi olduğunu gören bir amatör balıkçı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi. Dalgaların yüksek olması nedeniyle deniz polisi, cesedin bulunduğu kayalık alana yanaşamadı.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istendi. Polis ekipleri cesedi görmek isteyen seyir teraslarındaki meraklı kalabalığı güçlükle uzaklaştırdı.
Bölgeye gelen itfaiye yaklaşık 40 metre aşağıya kurduğu ipli sistemle cesedin olduğu yere indi. Kaşık sedyeye bağlanan ceset itfaiye eri eşliğinde yukarı çekildi.