Antalya'da falezlerde intihar girişimi

ANTALYA Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkında meydana gelen olayda; parkta bir süre alkol alan H.D., iddiaya göre, burada ateş yakıp cebinden çıkardığı bir miktar parayı yaktı. Üzerindeki tişörtü de çıkaran H.D., falezlerin kenarına gelerek atlayacağını söyledi.