Antalya'da facia! 6 aylık bebek, ailesi serada çalışırken konteynerde çıkan yangında öldü
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, anne ve babası serada çalışırken konteyner evde bıraktığı 6 aylık Suriyeli bebek, çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Serik'te anne ve babasının serada çalışmak için konteyner evde bıraktığı 6 aylık Suriyeli bebek, çıkan yangında yaşamını yitirdi. Olay, saat 07.00 sıralarında Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi.
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Serada işçi olarak çalışan Suriyeli anne ve baba, adı öğrenilemeyen 6 aylık kız çocuğunu evde bırakıp, sabah erkenden çalışmaya gitti. Ailenin evde bulunmadığı sırada konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangını gören çevredekiler bağırarak yardım isterken, sesleri duyan Suriyeli aile de yangını fark edip, koşarak eve geldi.
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Babası yanan konteynerden çıkardı
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılırken, baba ise 6 aylık kızını dışarı çıkarmak için yanan eve girdi.
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