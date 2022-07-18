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Antalya'da evin içinde suçüstü yakalandılar! 4'ü de gözaltında bakın yanlarında ne bulundu

Antalya'da evin içinde suçüstü yakalandılar! 4'ü de gözaltında bakın yanlarında ne bulundu

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde evin içinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları elektrikli testere, kazma, kürek ve çapa gibi malzemelere el konuldu.

Antalya'da evin içinde suçüstü yakalandılar! 4'ü de gözaltında bakın yanlarında ne bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu Mahallesi'ndeki evin içinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Antalya'da evin içinde suçüstü yakalandılar! 4'ü de gözaltında bakın yanlarında ne bulundu

Eve giden ekipler, şüpheliler C.Y, Ş.Y, Y.T. ve F.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

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Antalya'da evin içinde suçüstü yakalandılar! 4'ü de gözaltında bakın yanlarında ne bulundu

Şüphelilerin kazıda kullandıkları elektrikli testere, kazma, kürek ve çapa gibi malzemelere el konuldu.

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Antalya'da evin içinde suçüstü yakalandılar! 4'ü de gözaltında bakın yanlarında ne bulundu

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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