Antalya'da eve girince dünyası başına yıkıldı! Yürek yakan feryatlar: Ben ne diyeyim Allah’ım?
ANTALYA'da baba ve oğlundan haber alamayan yakınları eve girince dünyaları başına yıkıldı. Ekiplerin yaptığı tespitler sonucu acı gerçek ortaya çıktı.
Olay, Kepez İlçesi Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre galericilik işi ile uğraşan Seyit Ali Paytar’a ve babasına ulaşamadı.
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Aile yakınları Seyit Ali Paytar’ın ortağından yardım isteyerek eve gidip bakmasını istedi.
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Eve gelerek içeri giren Halil Can, baba ve oğlunu aynı oda içerisinde hareketsiz yatarken buldu.
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İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
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