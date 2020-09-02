Antalya'da evden yüzlerce kez kaçan çocuğun annesi: Elektronik kelepçe takılsın
ANTALYA’da 9 yaşından beri yüzlerce kez sebepsiz yere evden kaçan 17 yaşındaki genci polis bu kez internet kafede buldu. Son kaçışında 1 ay eve dönmeyen genç ailenin yüreğini ağzına getirdi. Onlarca doktora gitmesine rağmen teşhis konulamayan gence 'İnternet bağımlılığı var' bile dendi. Gencin annesi elektronik kelepçe takılmasını istedi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Serhat, Saniye Altuntaş çiftinin 4 çocuklarından en büyüğü 17 yaşındaki Yakup Altuntaş, 9 yaşından bu yana sebepsiz yere yüzlerce kez evden kaçmaya başladı. Aile, herhangi bir kötü alışkanlığı bulunmayan genç Yakup’u, bazen polisin bazen de kendi imkanlarıyla bularak eve getirdi. Bu dönem içerisinde çocuklarının kaçma alışkanlığına bir son vermek için doktor doktor gezen aile herhangi bir sonuç alamadı.
1 ay önce malzeme götürmek için çıktı, kaçtı
Son olarak bir ay önce babasının arkadaşına götürmek üzere kendisine verilen malzemeler için yola Altuntaş, ardından yine kayıplara karıştı. Bugüne kadar polise birçok kez kayıp başvurusu yapılan Yakup Altıntaş’ın, ailesi hayatından endişe etmeye başladı.
İnternet kafede meydana çıktı
İlk kez bu kadar uzun süredir çocuklarından haber alamayan gözü yaşlı aile, geçtiğimiz gün gelen haberle mutlu oldu. Polis ekipleri tarafından kentin en çok yaya trafiğinin olduğu Kapalı Yol’daki bir internet kafede bulunan genç Yakup, ailesine tekrar teslim edildi.
"Sürekli kaçıyor ve maalesef tekrar gidecek diye tedirginim"
Anne Saniye Altuntaş, ilk kez rahat bir uyku uyuduğunu söyledi. Oğlunun sürekli kaçmasına anlam veremediğini ifade eden anne Altuntaş, “İnşallah bir daha yaşatmaz bize bunu. Sürekli kaçıyor ve maalesef tekrar gidecek diye tedirginim. Düzelmesini ve bir daha gitmemesini istiyorum. Oğlum evinde olsun, kardeşleriyle büyüsün, gençliğini yaşasın, bir geleceği olsun istiyorum. Sokaklarda niye sürünüp perişan olsun. Yakup’un iyi bir hayatı, iş imkanı olmasını ve okumasını çok istiyorum. Okulu yarıda bıraktı okumadı. Açık öğretime verdik okumadı. İstiyorum diyor ama yapmıyor.” dedi.