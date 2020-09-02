Antalya'da evden yüzlerce kez kaçan çocuğun annesi: Elektronik kelepçe takılsın

"Sürekli kaçıyor ve maalesef tekrar gidecek diye tedirginim"

Anne Saniye Altuntaş, ilk kez rahat bir uyku uyuduğunu söyledi. Oğlunun sürekli kaçmasına anlam veremediğini ifade eden anne Altuntaş, “İnşallah bir daha yaşatmaz bize bunu. Sürekli kaçıyor ve maalesef tekrar gidecek diye tedirginim. Düzelmesini ve bir daha gitmemesini istiyorum. Oğlum evinde olsun, kardeşleriyle büyüsün, gençliğini yaşasın, bir geleceği olsun istiyorum. Sokaklarda niye sürünüp perişan olsun. Yakup’un iyi bir hayatı, iş imkanı olmasını ve okumasını çok istiyorum. Okulu yarıda bıraktı okumadı. Açık öğretime verdik okumadı. İstiyorum diyor ama yapmıyor.” dedi.