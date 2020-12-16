Antalya'da duyanlar sahile koştu! Dalgalar levrek üretim tesisine zarar verdi
ANTALYA'da hava koşulları nedeniyle etkili olan dalgalar, bir levrek üretim çiftliğine zarar verdi. Balığın çiftlik dışına kaçtığının haberini alan vatandaşlar, oltalarını kaptığı gibi sahile koştu.
Kemer'de pazar akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve pazartesi gününe kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Ulupınar Mahallesi'ne bağlı dünyaca ünlü Çıralı ile Olympos tatil bölgelerini birbirine bağlayan köprü yıkılırken, işletme ve evlerde de maddi hasara yol açtı.
Sağanak ile birlikte denizde oluşan ve yaklaşık 4,5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Karaburun açığında bulunan levrek çiftliği zarar gördü.
On binler deniyor: Çiftlikteki on binlerce balık serbest kalırken, bunu fırsat bilenler ise oltalarını alarak sahile akın etti.
Jandarma uyardı: Sahilde denetim yapan Tekirova Jandarma Komutanlığı ekipleri de, gelenlerin aralarındaki boşlukların en az 3'er metre olması ve yakalanan levreklerin en küçüğünün 18 santimetre, en büyüğünün ise 5 kilogramı geçmemesi konusunda anonslarla uyarılarda bulundu.